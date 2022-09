MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Vittoria per l'Inter che, nel match valido per la sesta giornata di Serie A giocato a San Siro, ha superato nel finale il Torino di misura. Per i nerazzurri decisivo il gol segnato nel finale da Brozovic e le tante parate effettuate da Handanovic. A San Siro finisce quindi 1-0.