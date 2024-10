Serie A, l'Udinese non sbaglia contro il Cagliari: decidono Lucca e Davis

Finisce in festa la sfida del Bluenergy Stadium fra Udinese e Cagliari con gli uomini di Runjaic che si sono imposti per 2-0 sul Cagliari grazie ai gol di Lucca e Davis e sono saliti momentaneamente al terzo posto a pari merito con la Juventus.

Nonostante un turno di campionato che non vedrà in campo Bologna e Milan, complicando non poco il percorso dei rossoneri in stagione, la Serie A è proseguita questa sera con la prima gara del venerdì sera in cui l'Udinese ha vinto 2-0 contro il Cagliari. Alle 20.45 in campo anche il Torino contro il Como.