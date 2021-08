Serie A, la capienza degli impianti italiani al 50%

Calcio e Finanza, in vista della possibile riapertura degli stadi, ha condotto una ricerca sulla possibile capienza degli impianti di Serie A limitati al 50%. Se per San Siro gli ingressi massimi sarebbero fissati a 39.137 posti, per lo Stadium della Juventus arriverebbero a 20.573 posti, per il Maradona a 28.000 posti, per l'Olimpico a 34.000 posti mentre per il Franchi e il Bentegodi rispettivamente a 21.617 posti e a 19.605 posti.