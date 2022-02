Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta a -3 dal quarto posto, Sampdoria ferma a quota 26

MilanNews.it

L'Atalanta vince 4-0 in casa contro la Sampdoria e torna alla vittoria in casa dopo quasi tre mesi. La classifica della Dea si accorcia, con la squadra di Gasperini che si riporta a -3 dalla Juventus con una partita ancora da recuperare. La Sampdoria non è mai scesa in campo e resta a 26 punti con il Cagliari in ripresa e con il Venezia terzultimo a soli 4 punti di distanza.

Milan 57 (27 gare disputate)

Napoli 57 (27)

Inter 55 (26)

Juventus 50 (27)

Atalanta 47 (26)

Roma 44 (27)

Lazio 43 (27)

Fiorentina 42 (26)

Verona 40 (27)

Sassuolo 36 (27)

Torino 33 (26)

Bologna 32 (26)

Empoli 31 (27)

Udinese 26 (25)

Spezia 26 (27)

Sampdoria 26 (27)

Cagliari 25 (27)

Venezia 22 (26)

Genoa 17 (27)

Salernitana 15 (25)