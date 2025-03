Serie A, la classifica aggiornata: balzo in avanti del Verona. Poco cambia per Monza e Parma

Nel pomeriggio di Serie A sono andate in scena due partite importanti per quanto conerne la corsa alla salvezza. Monza-Parma è però finita in parità, con le due squadre che dividendosi un punto non hanno viste le rispettive classifiche muoversi più di tanto. Chi invece ha fatto un balzo importanti in avanti è stato il Verona, che con i 3 punti conquistati contro l'Udinese ha allontanato un bel po' la zona calda della classifica di Serie A.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Milan 44 (28)

Udinese 40 (28)

Torino 35 (28)

Genoa 35 (29)

Como 29 (28)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (28)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 15 (29)