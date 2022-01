Serie A, la classifica aggiornata: Cagliari a 17, Fiorentina a 36

Con l'1-1 della Sardegna Arena, Cagliari e Fiorentina guadagnano entrambe un punto. I sardi arrivano a 17 punti mentre i toscani agganciano la Lazio a 36. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 53**

Milan 48**

Napoli 46**

Atalanta 43**

Juventus 41**

Lazio 36

Fiorentina 36**

Roma 35**

Hellas Verona 33*

Torino 31***

Empoli 29**

Sassuolo 28**

Bologna 27*

Udinese 24**

Spezia 22**

Sampdoria 20**

Venezia 18**

Cagliari 17

Genoa 13**

Salernitana 10***

* una partita in più

** una partita in meno

*** due partite in meno