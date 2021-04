Serie A, la classifica aggiornata dopo i recuperi di oggi

La classifica di Serie A aggiornata dopo i due recuperi che si sono disputati questo pomeriggio. L'Inter che ha battuto 2-1 il Sassuolo con un gol per tempo vola a +11 sul Milan secondo in classifica e ipoteca sempre più il primo posto in classifica. Importante risposta della Juventus, che dopo una sconfitta e un pareggio torna alla vittoria e regola 2-1 il Napoli grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Dybala. Per i partenopei, non è bastato il gol dal dischetto nei minuti finali di Insigne.

Inter 71

Milan 60

Juventus 59

Atalanta 58

Napoli 56

*Lazio 52

Roma 51

Hellas Verona 41

Sassuolo 40

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Spezia 29

*Torino 24

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

*= una gara in meno