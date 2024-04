Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì sera

La 32^esima giornata di Serie A è iniziata questa sera con la vittoria all'Olimpico della Lazio per 4-1 contro la Salernitana, sempre più ultima a quota 15 punti. In chiave classifica, saranno importanti i risultati delle prossime squadre in campo tra domani e domenica: la Juventus, terza a -6 punti dal Milan, affronterà nel pomeriggio il Torino mentre proprio i rossoneri giocheranno domenica in casa del Sassuolo, sempre più in lotta per non retrocedere. Inter invece in campo a San Siro domenica sera contro il Cagliari.

Di seguito, la classifica aggiornata dopo la vittoria della Lazio:

Inter 82

Milan 68

Juventus 62

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50

Lazio 49* (una gara in più)

Napoli 48

Torno 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 38

Cagliari 30

Lecce 29

Udinese 28

Empoli 28

Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15* (una gara in più)

