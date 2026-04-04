Serie A, la classifica aggiornata. Fiorentina, scatto salvezza

Serie A, la classifica aggiornata. Fiorentina, scatto salvezzaMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
sabato 4 aprile 2026, 20:25News
di Manuel Del Vecchio

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 69
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Sassuolo 42*
Udinese 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32*
Cagliari 30*
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18*
Pisa 18

*una partita in più

Il programma della 31ª giornata.
04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese-Bologna DAZN
05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa-Torino DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 20.45 Inter-Roma DAZN
06/04/2026 Lunedi 12.30 Udinese-Como DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Lecce-Atalanta DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus-Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli-Milan DAZN