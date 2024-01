Serie A, la classifica aggiornata: il Frosinone a +5 sulla zona salvezza

Vittoria fondamentale per il Frosinone, che nel match dell'ora di pranzo si vendica di quanto subito nella sfida d'andata contro il Cagliari, rimontando a sua volta i sardi sul 3-1 finale dopo aver concluso il primo tempo sotto di un gol. Una ripresa da sottolineare lancia i ciociari in alto, con un doppio sorpasso ai danni di Sassuolo e Lecce che porta il club del Lazio a +5 dalla zona retrocessione occupata dall'Hellas Verona. Sconfitta indolore, almeno per ora, invece per il Cagliari, che rimane sempre sopra la zona che porta in Serie B anche se il margine a disposizione di Ranieri e dei suoi è di un solo punto.

La classifica aggiornata

Inter 51 puntiJuventus 49Fiorentina 34Atalanta 33Lazio 33Bologna 32Roma 32*Napoli 31Torino 28Monza 25Genoa 22Frosinone 22*Lecce 21Sassuolo 19Udinese 18*Cagliari 18*Hellas Verona 17*Empoli 13Salernitana 12