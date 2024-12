Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce aggancia la Roma

vedi letture

Fondamentale successo per il Lecce contro il Monza nella sfida delle ore 12.30 valida per la 16^ giornata di Serie A. AL Via del Mare finisce 2-1 per i giallorossi con reti di Tete Morente e Krstovic, in mezzo l'autogol di Dorgu. Tre punti che proiettano i salentini a quota 16, gli stessi della Roma, superando così in un solo colpo Cagliari, Genoa e Parma.

Sempre più in difficoltà invece il Monza di Alessandro Nesta: dopo il ko contro l'Udinese, ecco la nuova sconfitta che lascia i brianzoli a quota 10, al penultimo posto con gli stessi punti del Venezia fanalino di coda. Questa la classifica aggiornata dopo la sfida delle 12.30:

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 31**

Fiorentina 31**

Lazio 31*

Juventus 28

Milan 22**

Bologna 22**

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19

Roma 16*

Lecce 16

Parma 15*

Genoa 15*

Cagliari 14

Como 12*

Verona 12*

Monza 10

Venezia 10

* una partita in meno

** due partite in meno