Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è ottavo a 8 punti dal quarto posto

Importantissima vittoria del Como nel monday night della ventunesima giornata di Serie A. 4-1 il finale al Sinigaglia nella sfida contro l'Udinese, con i gol di Diao e Strefezza nel primo tempo e l'autorete di Bijol e il timbro di Nico Paz nella ripresa. A nulla è servito il momentaneo 2-1 di Payero, con i bianconeri che erano tornati in partita ma che sono comunque usciti dal campo con zero punti meritatamente, vista l'ottima prestazione degli uomini di Cesc Fabregas.

Grazie a questo successo i lariani hanno raggiunto quota 22 punti in classifica, scavalcando in un colpo solo Cagliari, Empoli e Parma, staccando il Lecce e portandosi al tredicesimo posto, a +3 dalla zona retrocessione. Resta invece a 26 l'Udinese, che dopo tre pareggi consecutivi ha subito la nona sconfitta in questo campionato.

La classifica di Serie A aggiornata dopo 22 giornate.

Napoli 50 (21 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 43 (21)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (21)

Fiorentina 33 (20)

Bologna 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 23 (21)

Genoa 23 (21)

Como 22 (21)

Cagliari 21 (21)

Empoli 20 (21)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)