Serie A, la classifica aggiornata: il Monza lascia l'ultimo posto, Hellas fermo a 9 punti

Prima vittoria in campionato per il Monza che ha battuto l'Hellas Verona in trasferta con un netto 0-3. Partita solida per la squadra di Alessandro Nesta, che ha centrato il suo primo successo da allenatore in Serie A, con Dany Mota Carvalho grande protagonista della sfida. Doppietta per il portoghese, con un gol per tempo, mentre la rete della sicurezza è stata realizzata da Bianco, per un'altra prima volta. Grazie a questi tre punti i brianzoli hanno lasciato l'ultimo posto in classifica, occupato dal Venezia, e sono saliti a quota 7. Resta a 9 invece l'Hellas di Paolo Zanetti che non ha dato continuità alla vittoria contro i lagunari prima della sosta.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Milan 14

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11

Roma 10

Empoli 10

Verona 9

Bologna 9

Como 9

Cagliari 9

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4