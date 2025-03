Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli aggancia l'Inter in vetta

Il Napoli non riesce a espugnare Venezia e alla fine torna a casa con un solo punto dalla sfida valida per il 29° turno di Serie A. Con questo risultato gli azzurri agganciano in vetta l'Inter, che stasera potrà però prendere il largo in caso di vittoria nello scontro diretto con l'Atalanta. Di seguito la graduatoria aggiornata in attesa delle restanti gare di questa giornata:

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Milan 47 (29)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (28)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)