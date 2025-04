Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si riporta a -3 dall'Inter

Il Napoli supera l’Empoli e si riporta a tre punti dall’Inter prima in classifica. È questa la fotografia del campionato di Serie A dopo la fine del posticipo della 32^ giornata che restituisce intatto il distacco tra le due formazioni in corsa per la vittoria del titolo.

I toscani chiudono il turno che ha sancito l’aggancio del Venezia a quota 24 punti. Dall’Hellas Verona in giù - il Como non è aritmeticamente salvo ma può considerarsi tranquillo - sono sei le squadre in otto punti, anche se la sensazione è che difficilmente gli scaligeri (e anche il Cagliari a quota 30) potranno essere risucchiati nel vortice della zona rossa.

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 32^ giornata

Inter 71 punti

Napoli 68

Atalanta 61

Juventus 59

Bologna 57

Lazio 56

Roma 54

Fiorentina 53

Milan 51

Torino 40

Udinese 40

Genoa 39

Como 36

Verona 32

Cagliari 30

Parma 28

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 24

Monza 15