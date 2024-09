Serie A, la classifica aggiornata: il Torino perde la testa della classifica

Successo importante per la Lazio, che vincendo sul campo del Torino scala posizioni in classifica e si porta a quota 10 punti al pari di Udinese e Napoli, con la squadra di Conte che però deve ancora giocare. I granata cedono così il primato della classifica ai cugini della Juventus, adesso in testa.

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Napoli 10*

Lazio 10

Udinese 10

Empoli 9*

Atalanta 7

Bologna 7

Roma 6*

Hellas Verona 6*

Fiorentina 6*

Parma 5*

Como 5*

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4*

Monza 3*

Cagliari 2*

* una partita in meno