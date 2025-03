Serie A, la classifica aggiornata: Inter e Napoli restano dov'erano col punto a testa

Il Napoli riacciuffa l'Inter nel finale del Maradona e impedisce quindi alla capolista di tentare la fuga in vetta alla classifica. La distanza tra le due squadre, visto il pareggio per 1-1 con cui si è chiuso lo scontro diretto valido per il 27° turno di Serie A, resta invariata: un punto di distanza. In caso di vittoria contro il Verona lunedì, la Juve potrebbe portarsi così a 6 punti dal primo posto. Di seguito la graduatoria aggiornata:

La classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 58*

2. Napoli 57*

3. Atalanta 55*

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Fiorentina 45*

7. Bologna 44

8. Milan 41

9. Roma 40

10. Udinese 36

11. Torino 31

12. Genoa 30

13. Como 28

14. Verona 26

15. Cagliari 25

16. Lecce 25 *

17. Parma 23

18. Empoli 21

19. Venezia 18*

20. Monza 14

*una gara in più

Il programma completo della 27ª giornata

Fiorentina - Lecce 1-0

Atalanta - Venezia 0-0

Napoli - Inter 1-1

01/03/2025 Sabato 20.45 Udinese - Parma DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 12.30 Monza - Torino DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Bologna - Cagliari DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Genoa - Empoli DAZN

02/03/2025 Domenica 18.00 Roma - Como DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 20.45 Milan - Lazio DAZN

03/03/2025 Lunedì 20.45 Juventus - Hellas Verona DAZN/SKY