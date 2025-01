Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta si rimette in scia di Napoli e Inter

vedi letture

L'Atalanta torna a vincere, in rimonta in quel di Como, e si riavvicina - almeno temporaneamente - alla vetta. Con il successo del Sinigaglia, la Dea va a -4 dal Napoli primo e a -1 dall'Inter seconda: i bergamaschi hanno comunque una gara in più degli azzurri e due rispetto ai nerazzurri, rispettivamente in campo tra pochi minuti con la Juventus e domani a Lecce.

Non sorride, inevitabilmente, il Como, che resta a quota 22 punti: uno a giornata, in media. Con questo risultato, infatti, i lombardi rischiano il sorpasso da parte di Empoli, Parma e dello stesso Lecce nel turno in corso di svolgimento.

La classifica di Serie A aggiornata dopo 22 giornate.

Napoli 50 (21 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (21)

Fiorentina 33 (20)

Bologna 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Cagliari 21 (22)

Empoli 20 (21)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)

Il programma della 22^ giornata:

24/01/2025 Torino-Cagliari 2-0 (6' e 62' Adams)

25/01/2025 Sabato 15.00 Como-Atalanta 1-2 (31' Paz; 57' e 71' Retegui)

25/01/2025 Sabato 18.00 Napoli-Juventus

25/01/2025 Sabato 20.45 Empoli-Bologna

26/01/2025 Domenica 12.30 Milan-Parma

26/01/2025 Domenica 15.00 Udinese-Roma

26/01/2025 Domenica 18.00 Lecce-Inter

26/01/2025 Domenica 20.45 Lazio-Fiorentina

27/01/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Hellas Verona

27/01/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Monza