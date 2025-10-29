Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter affianca il Milan, Genoa-Fiorentina shock
Al termine del mercoledì di campionato, valido per la continuazione della nona giornata di Serie A Enilive, l'Inter ha risposto alle dirette concorrenti e ha sconfitto la Fiorentina ottenendo 3 punti che la catapultano al secondo posto a pari merito con il Milan. I Viola sono penultimi a 4 punti e sono totalmente nel pallone: anche peggio il Genoa che chiude la classifica a 3 punti e ha perso contro la Cremonese, squadra rivelazione con 14 punti in classifica, uno in meno di Juve e Atalanta. Pareggio poco utile per il Bologna, 0-0 col Torino.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 11*
Sassuolo 10*
Cagliari 9*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4*
Fiorentina 4
Genoa 3
*una partita in meno
