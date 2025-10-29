Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter affianca il Milan, Genoa-Fiorentina shock

Al termine del mercoledì di campionato, valido per la continuazione della nona giornata di Serie A Enilive, l'Inter ha risposto alle dirette concorrenti e ha sconfitto la Fiorentina ottenendo 3 punti che la catapultano al secondo posto a pari merito con il Milan. I Viola sono penultimi a 4 punti e sono totalmente nel pallone: anche peggio il Genoa che chiude la classifica a 3 punti e ha perso contro la Cremonese, squadra rivelazione con 14 punti in classifica, uno in meno di Juve e Atalanta. Pareggio poco utile per il Bologna, 0-0 col Torino.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Udinese 12

Torino 12

Lazio 11*

Sassuolo 10*

Cagliari 9*

Parma 7

Lecce 6

Verona 5

Pisa 4*

Fiorentina 4

Genoa 3

*una partita in meno