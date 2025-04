Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia la Roma. Passo verso la salvezza di Hellas e Parma

Due pareggi, entrambi per 0-0, nelle due gare delle ore 15 della 32^ giornata di Serie A. La Fiorentina impatta in casa contro il Parma, stesso risultato nella sfida del Bentegodi fra l'Hellas Verona ed il Genoa. Un punto che serve soprattutto alle due squadra in lotta per la salvezza, ovvero Parma e Verona, mentre la Fiorentina perde un jolly importantissimo nel sogno di una qualificazione alla prossima Champions League pur agganciando momentaneamente la Roma a quota 53, in attesa del derby che i giallorossi giocheranno questa sera contro la Lazio.

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 32^ giornata, con ancora 3 partite da giocare:

Inter 71 (32)

Napoli 65 (31)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 55 (31)

Roma 53 (31)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (31)

Udinese 40 (32)

Genoa 39 (32)

Como 33 (31)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (32)

Empoli 24 (31)

Venezia 24 (32)

Monza 15 (32)

I risultati e la programmazione della 32^ giornata di Serie A, con 5 partite ancora da giocare:

Udinese-Milan 0-4 (Leao, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders)

Venezia-Monza 1-0 (Fila)

Inter-Cagliari 3-1 (Arnautovic (I), Lautaro (I), Piccoli (C), Bisseck (I))

Juventus-Lecce 2-1 (Koopmeiners (J), Yildiz (J), Baschirotto (L))

Atalanta-Bologna 2-0 (Retegui, Pasalic)

Fiorentina-Parma 0-0

Hellas Verona-Genoa 0-0

13/04/2025 Domenica 18.00 Como-Torino (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Roma (DAZN)

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Empoli (DAZN)