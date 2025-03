Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si porta +8 sul Milan

La Juventus risponde al Bologna e si porta nuovamente a un punto dalla Champions League. I bianconeri, allenati per la prima volta da Igor Tudor, hanno battuto di misura (1-0) il Genoa di Vieira, raggiungendo così quota 55 punti in classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata, in attesa delle restanti gare del 30° turno di Serie A:

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 (29)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (29)

30ª GIORNATA DI SERIE A

29/03/2025 Sabato 15.00 Como - Empoli 1-1

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia - Bologna 0-1

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus - Genoa 1-0

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce - Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari - Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter - Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli - Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona - Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio - Torino DAZN