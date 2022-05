Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio sorpassa la Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Successo importante in chiave Europa per la Lazio che piega per 2-0 la Sampdoria e sorpassa per il momento la Roma. Risultato che non fa invece piacere alla Samp, che resta a 33 punti e dunque ancora invischiata nella lotta per non retrocedere, in attesa dei risultati di domani. Di seguoto la classifica aggiornata:

Inter 78 (36 partite disputate)

Milan 77 (35)

Napoli 73 (36)

Juventus 69 (36)

Lazio 62 (36)

Roma 59 (35)

Fiorentina 56 (35)

Atalanta 56 (35)

Hellas Verona 52 (35)

Torino 47 (36)

Sassuolo 47 (36)

Udinese 44 (36)

Bologna 43 (35)

Empoli 37 (36)

Sampdoria 33 (36)

Spezia 33 (35)

Salernitana 29 (35)

Cagliari 28 (35)

Genoa 28 (36)

Venezia 22 (35)