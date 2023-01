Serie A, la classifica aggiornata: Lazio a -10 dalla vetta, Spezia a distanza di sicurezza

MilanNews.it

In virtù dei due pareggi maturati nel pomeriggio della Serie A, tra Lazio ed Empoli (2-2), arrivato clamorosamente nei minuti finali, e tra Spezia e Lecce (0-0), ecco come cambia la classifica del massimo campionato italiano. I biancocelesti si trovano ora a -10 dal Napoli capolista che a breve scenderà in campo contro la Samp. Lo Spezia allunga proprio sui blucerchiati in fondo alla classifica e adesso a 6 punti di margine.

Napoli 41

Juventus 37*

Milan 36

Inter 34*

Lazio 31*

Roma 30

Atalanta 28

Udinese 25*

Fiorentina 23*

Torino 23*

Bologna 19

Lecce 19*

Empoli 19*

Monza 18*

Salernitana 18*

Sassuolo 16*

Spezia 15*

Sampdoria 9

Cremonese 7

Hellas Verona 6

*Una partita in più