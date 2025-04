Serie A, la classifica aggiornata: Lazio e Roma non si fanno male, Milan a -3 dai giallorossi

Termina in parità il derby all'Olimpico, 1-1 che mantiene la squadra di Baroni al 6° posto a +2 sui giallorossi. Enorme chance in avvio per Romagnoli, stepitoso Svilar attento anche su Isaksen. Dopo l'intervallo la sblocca proprio Romagnoli di testa su cross di Luca Pellegrini. Mandas salva su Mancini, Zaccagni sfiora il raddoppio. Splendido il pareggio di Soulé, Dia pericoloso nel finale. La Roma di Ranieri resta imbattuta con 16 risultati utili di fila

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 32^ giornata, con ancora una gara da giocare:

Inter 71 punti (32 partite)

Napoli 65 (31)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 56 (32)

Roma 54 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Genoa 39 (32)

Como 36 (32)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (32)

Empoli 24 (31)

Venezia 24 (32)

Monza 15 (32)

I risultati e la programmazione della 32^ giornata di Serie A, con 2 partite ancora da giocare:

Udinese-Milan 0-4 (Leao, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders)

Venezia-Monza 1-0 (Fila)

Inter-Cagliari 3-1 (Arnautovic (I), Lautaro (I), Piccoli (C), Bisseck (I))

Juventus-Lecce 2-1 (Koopmeiners (J), Yildiz (J), Baschirotto (L))

Atalanta-Bologna 2-0 (Retegui, Pasalic)

Fiorentina-Parma 0-0

Hellas Verona-Genoa 0-0

13/04/2025 Domenica 18.00 Como-Torino 1-0

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Roma 1-1

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Empoli (DAZN)