Serie A, la classifica aggiornata: Lazio in Europa League, Fiorentina in Conference. Atalanta fuori da tutto

Si sono giocate stasera altre tre gare valide per la 38esima giornata della Serie A. Con i risultati di stasera, la Lazio chiude al quinto posto in classifica, +1 sulla Roma. La Fiorentina invece centra la qualificazione in Conference League, Atalanta sconfitta e fuori dall'Europa.

Milan 83 (37 partite disputate)

Inter 81 (37)

Napoli 76 (37)

Juventus 70 (38)

Lazio 64 (38)

Roma 63 (38)

Fiorentina 62 (38)

Atalanta 59 (38)

Hellas Verona 53 (38)

Torino 50 (38)

Sassuolo 50 (37)

Bologna 46 (38)

Udinese 44 (37)

Empoli 41 (38)

Sampdoria 36 (37)

Spezia 36 (37)

Salernitana 31 (37)

Cagliari 29 (37)

Genoa 28 (38)

Venezia 26 (37)