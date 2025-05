Serie A, la classifica aggiornata: Milan settimo attende la Fiorentina

Il Milan chiude un'annata tribolata in un clima surreale di piena contestazione, ma almeno con un sorriso: i gol di Gabbia e Joao Felix stendono il Monza e fanno agganciare ai rossoneri un settimo posto che certamente non è una consolazione in una annata desolante. Il tutto in attesa del risultato della Fiorentina contro l'Udinese che potrebbe far scivolare il Diavolo all'ottavo posto. Il Monza, ultimo, alla fine chiude con 18 punti. Ecco di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Monza 2-0:

1. Napoli 82 punti*

2. Inter 81*

3. Atalanta 74

4. Juventus 67

5. Roma 66

6. Lazio 65

7. Milan 63*

8. Fiorentina 62

9. Bologna 62*

10. Como 49*

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 43*

14. Cagliari 36*

15. Hellas Verona 34

16. Parma 33

17. Lecce 31

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18*

* una partita in più