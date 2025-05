Bocci sul CorSera: "Milan, la qualità c’è: guai a impoverirla con la cessione di Reijnders"

Alessandro Bocci, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato così del futuro del Milan: "Tare è un primo passo. Ma non è sufficiente a garantire il rilancio. La proprietà americana non può più permettersi scivoloni. Serve lucidità. A cominciare dall’allenatore. Dopo averne sbagliati due, Fonseca e Conceicao, deve prendere quello giusto. De Laurentiis insegna. Con Conte ha centrato il traguardo. Nel suo piccolo, lo stesso discorso vale per il Bologna con Italiano, uno degli obiettivi dei rossoneri.

Infine il mercato. Il Milan ha una rosa competitiva, da migliorare e modellare, senza però abbassare la qualità. In questo senso sono inquietanti le voci, sempre più insistenti, di una cessione di Reijnders, il motore della squadra, un centrocampista moderno e polivalente che non per caso è entrato nel mirino di Guardiola e del Manchester City. Il Milan ha bisogno di una cessione per sopperire ai mancati introiti della Champions. Ma Reijnders è una pepita preziosa, introvabile. Il rischio è che si ripeta quanto accaduto due estati fa con Tonali. Oggi con l’azzurro e l’olandese il Milan avrebbe un centrocampo tra i migliori d’Europa. Il sacrificio deve essere fatto altrove, magari Theo Hernandez giunto al capolinea della sua avventura. In ogni caso, dopo una stagione così, il progetto tecnico deve venire prima di quello economico".