Roma, tentativo per Cesc Fabregas: no secco del Como

Oltre al Milan, anche la Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il club giallorosso avrebbe fatto un tentativo nelle scorse ore per convincere il Como a lasciar partire Cesc Fabregas. Dal club lariano è arrivato però un no in quanto stanno già preparando la nuova annata sportiva con il tecnico spagnolo che nei mesi scorsi è stato spesso accostato anche alla panchina del Diavolo.

Questo l'aggiornamento di Di Marzio: "La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione. E chiaramente, c’è molta attenzione anche per il nuovo allenatore. Nella giornata di ieri, sabato 24 maggio, il club giallorosso ha avuto un contatto diretto con il Como per “liberare” Fàbregas e provare ad avere l’ok da parte del club lombardo. In tal senso, però, non ci sono stati spiragli così come avvenuto per il Bayer Leverkusen. Il Como, infatti, sta già preparando la prossima stagione con l’allenatore spagnolo e non vuole trattare, o comunque farne una questione economica, per cederlo. Tale situazione, dunque, è un segnale che conferma come la Roma non abbia ancora un’intesa definitiva per il successore di Claudio Ranieri. Da valutare, dunque, se la Roma insisterà per Gian Piero Gasperini – che è stato contattato più volte – o se sceglierà un’altra strada".