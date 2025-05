Ravezzani: "Cardinale dovrà capire che il Milan per essere redditizio dipende dai successi che ottiene"

vedi letture

Un finale di stagione che si conclude inevitabilmente con la contestazione del popolo rossonero che, nel pomeiggio di ieri, si è ritrovato a Casa Milan e ha protestato contro l'operato della proprietà rossonera, della dirigenza ma anche per l'atteggiamento della rosa. Giunti allo stadio per la partita, poi, la Curva Sud ha lasciato gli spalti dopo 18 minuti di fischi e cori contro dirigenza e proprietà. A commentare la situazione ci ha pensato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul profilo X.

Le parole di Fabio Ravezzani su Gerry Cardinale: "Cardinale dovrà capire prima o poi che un club come il Milan per essere redditizio dipende dai successi che ottiene. Quindi o investe in ogni settore e lo rilancia, oppure è destinato a crollare in modo sempre più rapido. E non basterà lo stadio a salvarlo".