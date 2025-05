Milan-Monza 2-0: Matteo Gabbia eletto MVP del match

vedi letture

Il Milan chiude la stagione con una vittoria per 2-0 contro il Monza a San Siro, grazie a una prestazione solida di Matteo Gabbia, eletto MVP del match. Il difensore centrale ha aperto le marcature al 64', sfruttando al meglio un assist di Chukwueze con un colpo di testa preciso. La sua attenzione difensiva ha contribuito a mantenere la porta inviolata, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la squadra.

Gabbia è stato protagonista di una partita impeccabile, non solo per il gol decisivo ma anche per la sua presenza costante in difesa. Ha effettuato due interventi decisivi e ha guidato la retroguardia con sicurezza. Il suo colpo di testa vincente ha sbloccato il risultato, mettendo il Milan sulla strada della vittoria. La sua capacità di leggere il gioco e di anticipare gli avversari è stata fondamentale per il successo rossonero.

Le statistiche di Gabbia parlano chiaro: un gol, due interventi difensivi cruciali e una precisione nei passaggi del 94%. La sua prestazione è stata un esempio di leadership e determinazione, dimostrando quanto sia fondamentale per la squadra. Con 90 minuti giocati, ha mostrato una condizione fisica invidiabile e una concentrazione costante.

Con più del 44% dei voti, Gabbia ha superato nella corsa al premio di MVP João Félix, protagonista del raddoppio, Christian Pulisic, sempre propositivo e Samuel Chukwueze, autore di un ottimo ingresso in campo a inizio ripresa. Bravo Matteo, continua così!