VIDEO MN - Jashari, Estupinan e Terracciano al Flagship Store per incontrare i tifosi milanisti

vedi letture

Dopo essere stato presentato ufficialmente alla stampa, per Ardon Jashari è il momento di incontrare i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante a Milano. Insieme a lui sono presenti anche altri due nuovi acquisti rossoneri, vale a dire il portiere Pietro Terracciano e il terzino Pervis Estupinan. I tre giocatori sono arrivati allo store del Milan e sono pronti al bagno di folla con i supporters del Diavolo.

Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it: