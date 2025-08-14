VIDEO MN - Jashari, Estupinan e Terracciano al Flagship Store per incontrare i tifosi milanisti
Dopo essere stato presentato ufficialmente alla stampa, per Ardon Jashari è il momento di incontrare i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante a Milano. Insieme a lui sono presenti anche altri due nuovi acquisti rossoneri, vale a dire il portiere Pietro Terracciano e il terzino Pervis Estupinan. I tre giocatori sono arrivati allo store del Milan e sono pronti al bagno di folla con i supporters del Diavolo.
Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it:
