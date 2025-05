MN - Braglia: "D'accordo con Boban. Non puoi condurre un club prestigioso così"

vedi letture

Sta per volgere al termine una stagione disastrosa per il Milan, fuori dalle coppe per demeriti sportivi nonostante gli investimenti. Una delusione che porterà la tifoseria organizzata a contestare la società in vista dell'ultima partita contro il Monza. Ne abbiamo parlato con l'ex rossonero Simone Braglia. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Simone Braglia, si aspettava una stagione così disastrosa?

"La stagione non è partita bene, però è andata sempre peggiorando. Lo specchio dei risultati sportivi è la conduzione societaria. Sono d'accordo con le considerazioni di Boban, non si può condurre un club così prestigioso in questo modo. Ci vuole gente competente".

Che scenario dobbiamo aspettarci adesso?

"Io dico che per il bene del Milan sarebbe auspicabile venderlo. Perché il problema di fondo è che questo tipo di conduzione porta a obiettivi che non sono primari".

Cardinale non si è visto quasi mai quest'anno

"Chiaro che non esserci mai porta a degli squilibri nello spogliatoio e lo si è visto. La proprietà deve dare le regole, altrimenti è anarchia. Mi chiedo a questo punto se è davvero Cardinale il proprietario o se è ancora Elliott che comanda".