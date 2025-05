Virdis: "Non siamo una holding, non siamo un fondo, siamo l'AC Milan"

L'ex attaccante rossonero Pietro Paolo Virdis si è schierato con i tifosi rossoneri e ha contestato anche lui la mala gestione del Milan in questa stagione con un lungo post su Instagram.

Scrive Virdis: "Un popolo che si muove compatto. Un popolo che soffre ma non molla. Un popolo che si identifica nei colori, quei colori che hanno dato tante gioie, che hanno fatto urlare contro il cielo. Un popolo fatto di persone che fanno sacrifici per comprare un biglietto, per affrontare una trasferta, lasciando magari lavoro, famiglia; per inseguire un sogno, una passione; e ogni passione merita rispetto, ogni passione merita di essere corrisposta con la stessa intensità. Non con silenzi, fughe, o peggio ancora frasi di circostanza, parole, promesse… Parole, parole, parole".

Poi Virdis conclude il suo messaggio: "Non si può vivere guardando il passato ma è necessario rifugiarsi in ciò che si era per dimenticare ciò che si è. Noi meritiamo di essere ciò che eravamo. Noi meritiamo di essere parte della storia, non un settore di un investimento qualunque celato da falso o tenue milanista. Noi non siamo una holding, noi non siamo un fondo, noi siamo AC MILAN".