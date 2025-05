Preliminare Coppa Italia ad agosto? Dipenderà tutto dal risultato della Fiorentina

Milan-Monza ha chiuso una stagione da dimenticare ma, incredibile a dirsi, dopo il 2-0 di ieri sera questo campionato ha ancora qualcosa in palio per i rossoneri, anche se non certo un obiettivo onorevole. La possibilità di saltare due turni eliminatori di Coppa Italia, ad agosto e settembre, per poter così entrare nel tabellone principale a gennaio 2026. La condicio sine qua non è quella di piazzarsi davanti alla Fiorentina.

Dopo la vittoria contro i brianzoli è necessario sperare che la viola perda questa sera a Udine, contro un avversario che non ha alcuna motivazione reale. Anche un pareggio della squadra di Raffaele Palladino renderebbe inutile il successo rossonero poiché la Fiorentina è avanti sul Milan negli scontri diretti, forte del successo per 2-1 dello scorso 6 ottobre al "Franchi" e del 2-2 a San Siro il 5 aprile.

È già capitato che il Milan partisse ad agosto con la Coppa Italia, l'ultima volta nel 2015 con Sinisa Mihajlovic in panchina. In quell'edizione, che partì il 17 agosto contro il Perugia (2-0 a San Siro, gol di Honda e Luiz Adriano), il Diavolo si spinse fino alla finale, poi persa contro la Juventus per 1-0.