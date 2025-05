MN - Braglia: "Il Bologna ha uno spirito di gruppo, il Milan no. Si è visto in Coppa Italia"

Sta per volgere al termine una stagione disastrosa per il Milan, fuori dalle coppe per demeriti sportivi nonostante gli investimenti. Una delusione che porterà la tifoseria organizzata a contestare la società in vista dell'ultima partita contro il Monza. Ne abbiamo parlato con l'ex rossonero Simone Braglia. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Cardinale non si è visto quasi mai quest'anno

"Chiaro che non esserci mai porta a degli squilibri nello spogliatoio e lo si è visto. La proprietà deve dare le regolare, altrimenti è anarchia. Mi chiedo a questo punto se è davvero Cardinale il proprietario o se è ancora Elliott che comanda".

Però con Elliott si è vinto

"C'erano persone come Massara e Maldini, oltre a Boban che ha avuto un suo peso sullo scudetto poi vinto e si è sacrificato per la causa. Aver allontanato Maldini così presto è stato un errore. Era un uomo di campo, rappresentativo di quel che è l'aspetto sportivo del Milan. Trametteva la passione nel Milan. La finale di Coppa Italia è stata d'esempio sullo spirito di gruppo che c'era nel Bologna e non nel Milan".