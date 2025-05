Gabbia saluta Florenzi: "Felice di averti rivisto di nuovo in campo, amico mio"

Subito dopo il fischio finale di Milan-Monza, ultima giornata del campionato 2025/2026, Matteo Gabbia ha voluto condividere su Instagram le sue emozioni a caldo. Il difensore rossonero, protagonista in campo con una prestazione solida, ha pubblicato un post per celebrare la vittoria e ribadire l’orgoglio di indossare la maglia del Milan, in un clima reso teso dalle contestazioni dei tifosi nei confronti della società.

L'addio a questa stagione negativa e le belle parole per l'amico Florenzi.