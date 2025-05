Reijnders si consacra come miglior centrocampista stagionale del Milan: dati e statistiche dell'olandese quest'anno

Tijjani Reijnders è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti della stagione del Milan e della Serie A. Il centrocampista olandese ha brillato per continuità, qualità e senso del gol, chiudendo l’annata con ben 15 reti e 6 assist: numeri da fuoriclasse che lo consacrano come il miglior centrocampista del campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, mentre il Milan si gode il suo talento (per ora), il Manchester City resta in agguato. Il club inglese, da tempo interessato al giocatore, potrebbe presentare una prima offerta già nei prossimi giorni, alimentando le voci di mercato e l’apprensione dei tifosi rossoneri.

IL TABELLINO

MILAN-MONZA 2-0

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah (1'st Chukwueze), Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi (15'st Jiménez); Pulisic (41'st Florenzi), João Félix (35'st Fofana); Jović (1'st Camarda). A disp.: Sportiello, Torriani; E. Royal, Hernández, Terracciano, Thiaw; Bondo; Abraham, Leão, Sottil. All.: João Costa (Conceição squalificato).

MONZA (3-5-2): Pizzignacco (38'st Mazza); Carboni, Caldirola (35'st Izzo), Pereira; Birindelli, Ciurria (25'st Sensi), Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari (25'st Castrovilli), Keita Baldé (35'st Petagna). A disp.: Turati; Brorsson, Leković, Palacios, Postiglione; Colombo, Urbański, Vignato, Zeroli; Martins. All.: Nesta.

Arbitro: Rutella di Enna.

Gol: 18'st Gabbia (M), 28'st João Félix (M).

Ammoniti: 6'st Bianco (MZ).