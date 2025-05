Italia U17, domani ultima gara del girone. Per Comotto una presenza e una panchina

L'Italia U17 sta giocando in Albania il campionato europeo di categoria e, tra i protagonisti, c'è anche un calciatore rossonero come Christian Comotto, talento milanista classe 2008. Gli Azzurrini, dopo le due prime partite del girone, si sono già qualificati al turno successivo: le vittorie contro Repubblica Ceca (2-1) e Inghilterra (4-2), hanno garantito un posto certo nelle semifinali della competizione. L'ultima gara del girone, valevole per il primo posto, si giocherà domani contro il Belgio.

Per Comotto titolarità e 68 minuti in campo nella prima partita contro i cechi, mentre contro gli inglesi è rimasto in panchina tutta la gara. Vedremo domani cosa deciderà il CT Massimiliano Favo. Questa la classifica con la differenza reti tra parentesi:

Italia 6 (+3)

Belgio 4 (+2)

Inghilterra 1 (-2)

Repubblica Ceca 0 (-3)