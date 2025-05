Anche Nicolussi Caviglia nel mirino del Milan per il centrocampo

Deve essere ancora annunciato Igli Tare come nuovo direttore sportivo ma l'albanese ha già firmato e sicuramente è già al lavoro per ricostruire il Milan, che ieri ha concluso la sua stagione fallimentare. Al netto del nuovo tecnico, che sarà la prima scelta e anche quella più importante, l'ex Lazio dovrà gestire anche le uscite e le entrate nella rosa. In particolare a centrocampo potrebbero esserci diversi cambi, soprattutto se Tijjani Reijnders dovesse effettivamente partire in direzione Manchester City.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il Milan è sulle tracce di Samuele Ricci del Torino - già da diverso tempo - e potrebbe mettere nel mirino anche Hans Nicolussi Caviglia, calciatore che quest'anno ha giocato in prestito con obbligo di riscatto al Venezia. In caso di retrocessione è molto difficile credere che Nicolussi vada a giocare in Serie B. Uno dei club interessati sarebbe proprio quello rossonero. Il riscatto dalla Juve è fissato a 3.5 milioni più 1.5 di bonus.