Ancelotti saluta il Bernabeu: "Non posso dimenticare ogni giorno passato qui. Vi voglio bene"

Decisamente non una giornata per cuori deboli. Al Santiago Bernabeu infatti non è andato in scena solo l'addio di Luka Modric, ma anche quello di Carlo Ancelotti, per l'ultima volta allenatore del Real nel tempio blanco prima di avventurarsi sulla panchina del Brasile da commissario tecnico. Una leggenda dalle parti di Madrid, il tecnico più vincente della storia del club di Florentino Perez con 15 trofei in 6 stagioni, tra cui 3 Champions League, 2 Coppe del Mondo per Club e 3 Supercoppe Uefa, ma la lista andrebbe avanti.

Al termine della gara con la Real Sociedad (vinta 2-0), il Real Madrid ha organizzato un evento carico di emozioni, rispetto e riconoscenza per le gesta di "Carletto": luci abbassate e video con la canzone in sottofondo ‘A te’ di Lorenzo Jovanotti a rendere tutto più sentito. Dedicato a tante notti magiche e gloriose, condite da esultanze, abbracci e qualche lacrima versata, anche il presidente Florentino Perez è stato pizzicato a piangere per il momento dedicato ad Ancelotti.

Diretto al centro del campo con il microfono in mano, Ancelotti ha esordito: "Mica facile parlare, qui, oggi. Ci provo", rotto dall'emozione tentata di trattenere in gola. Poi si è fatto coraggio e si è rivolto così a tutto il Bernabeu, ai tifosi, alla squadra e l'intero universo Real: "È stato un onore, è stato un piacere allenare questo club, questa squadra. Voglio ringraziare innanzitutto il mio caro presidente, Florentino. È stato fantastico, grazie per questi momenti. È stato straordinario vivere tutto questo con voi, è stata una storia indimenticabile, perché nessuno può dimenticare i tre gol di Karim contro il PSG, nessuno può dimenticare i due di Rodrygo contro il City né l’assist di Luka. E nessuno può dimenticare i due gol di Joselu. E nemmeno io posso dimenticare ogni giorno passato qui. E concludo con 'Hala Madrid e niente di più'. Vi voglio bene".