Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a rischio decimo posto

Il Napoli ha pareggiato 1-1 in casa del Cagliari. L'esordio in campionato di mister Calzona finisce con l'amaro in bocca: i partenopei hanno subito il pareggio sardo, a opera di Zito Luvumbo, all'ultima disperata azione del match. E così si allunga a tre settimane la striscia di gare senza vittorie dei Campioni di Italia. Il Napoli rimane nono in classifica con il Torino che avrà la chance di superare la squadra campana domani sera contro la Roma. Il Cagliari ottiene un punto importantissimo e raggiunge a quota 20 Sassuolo e Verona. Dietro questo trio c'è solo la Salernitana.

Queste la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 52 (25)

Bologna 48 (26)

Atalanta 45 (24)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 37 (25)

Torino 36 (25)

Monza 36 (26)

Genoa 30 (25)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (26)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (26)