Serie A, la classifica aggiornata: Napoli al quarto posto, Empoli settimo

Nei due incontri giocati alle 18 validi per la diciassettesima giornata di Serie A è arrivata una sconfitta per il Napoli. Al Maradona i partenopei sono stati battuti dall'Empoli che si è imposto 1-0, restando di conseguenza fermi a 36 punti. Successo anche per il Sassuolo, che ha superato in rimonta per 2-1 la Lazio. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 39*

Inter 37

Atalanta 37*

Napoli 36*

Fiorentina 30*

Juventus 28*

Empoli 26*

Roma 25

Lazio 25*

Bologna 24*

Verona 23*

Sassuolo 23*

Torino 22*

Sampdoria 18*

Udinese 17*

Venezia 16*

Spezia 12

Cagliari 10

Genoa 10*

Salernitana 8*

*una partita in più