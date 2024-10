Serie A, la classifica aggiornata prima della decima giornata

Con Lecce-Verona e Cagliari-Bologna inizia la decima giornata di questa Serie A Enilive, che vedrà fra le altre cose sfidarsi questa sera Milan e Napoli a San Siro. La formazione di Antonio Conte sfiderà quella di Paulo Fonseca da prima in classifica, con la possibilità di abbozzare un'ulteriore fuga non solo in classifica ma anche dallo stesso Diavolo, che ad oggi è distante ben 8 punti, seppur con una partita in meno.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA PRIMA DELLA DECIMA GIORNATA

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli 22

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Udinese 16

Lazio 16

Milan 14*

Torino 14

Empoli 11

Roma 10

Bologna 9*

Como 9

Cagliari 9

Verona 9

Parma 8

Monza 8

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 5

*Una gara in meno