Serie A, la classifica aggiornata: Roma di nuovo in testa, Juve a -3 dal Milan
Tre delle sei partite in programma questo mercoledì sono andate in archivio, con risultati molto importanti per quanto riguarda la zona alta della classifica. La Roma ha vinto 2-1 in casa contro il Parma: giallorossi di nuovo in testa a braccetto con il Napoli, saranno prossimi avversari del Milan domenica sera a San Siro. La Juventus con Brambilla ad interim ha battuto 3-1 l'Udinese a Torino, grazie anche a due rigori: prima vittoria da metà settembre e -3 dal Diavolo. Sogna il Como di Fabregas che sconfigge 3-1 il Verona e si porta al quarto posto provvisorio a soli due punti dai rossoneri
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 21*
Roma 21*
Milan 18*
Como 16*
Inter 15
Juventus 15*
Bologna 14
Atalanta 13*
Udinese 12*
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7*
Lecce 6*
Verona 5*
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3
*una partita in più
