Serie A, la classifica aggiornata: Roma di nuovo in testa, Juve a -3 dal Milan

vedi letture

Tre delle sei partite in programma questo mercoledì sono andate in archivio, con risultati molto importanti per quanto riguarda la zona alta della classifica. La Roma ha vinto 2-1 in casa contro il Parma: giallorossi di nuovo in testa a braccetto con il Napoli, saranno prossimi avversari del Milan domenica sera a San Siro. La Juventus con Brambilla ad interim ha battuto 3-1 l'Udinese a Torino, grazie anche a due rigori: prima vittoria da metà settembre e -3 dal Diavolo. Sogna il Como di Fabregas che sconfigge 3-1 il Verona e si porta al quarto posto provvisorio a soli due punti dai rossoneri

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21*

Roma 21*

Milan 18*

Como 16*

Inter 15

Juventus 15*

Bologna 14

Atalanta 13*

Udinese 12*

Cremonese 11

Torino 11

Lazio 11

Sassuolo 10

Cagliari 9

Parma 7*

Lecce 6*

Verona 5*

Pisa 4

Fiorentina 4

Genoa 3

*una partita in più