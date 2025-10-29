Serie A, la classifica aggiornata: Roma di nuovo in testa, Juve a -3 dal Milan

di Francesco Finulli

Tre delle sei partite in programma questo mercoledì sono andate in archivio, con risultati molto importanti per quanto riguarda la zona alta della classifica. La Roma ha vinto 2-1 in casa contro il Parma: giallorossi di nuovo in testa a braccetto con il Napoli, saranno prossimi avversari del Milan domenica sera a San Siro. La Juventus con Brambilla ad interim ha battuto 3-1 l'Udinese a Torino, grazie anche a due rigori: prima vittoria da metà settembre e -3 dal Diavolo. Sogna il Como di Fabregas che sconfigge 3-1 il Verona e si porta al quarto posto provvisorio a soli due punti dai rossoneri

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21*
Roma 21*
Milan 18*
Como 16*
Inter 15
Juventus 15*
Bologna 14
Atalanta 13*
Udinese 12*
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7*
Lecce 6*
Verona 5*
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3

*una partita in più