Serie A, la classifica aggiornata: Roma in scia Champions e a +5 sul Milan

Il gol di Artem Dovbyk basta alla Roma per avere la meglio sul Lecce: 3 punti pesantissimi per i giallorossi di Ranieri che almeno per due notti potranno godersi una classifica che in questo momento li vede in Europa, scavalcando la Lazio (impegnata con il Torino lunedì sera).

La squadra di Giampaolo per contro si ritrova sempre più inguaiata, dato che il terz'ultimo posto rimane distante appena due lunghezze dopo il pareggio odierno ottenuto dall'Empoli. Vediamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo i 4 anticipi del sabato giocati oggi.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 (29)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (30)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (29)