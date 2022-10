Serie A, la classifica aggiornata: Udinese con 22 punti, la Fiorentina a quota 13

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Di seguito la classifica aggiornata al termine di Spezia-Fiorentina e Cremonese-Udinese. Passo in avanti per i viola, adesso a 13 punti. Lo Spezia rimane a 9 così come la Cremonese a 5 sul fondo della classifica. L'Udinese, invece, ha raggiunto quota 22.

Napoli 32*

Atalanta 27*

Milan 26

Lazio 24

Inter 24*

Roma 22

Juventus 22*

Udinese 22*

Sassuolo 15*

Torino 14

Salernitana 13

Fiorentina 13*

Empoli 11*

Bologna 10

Monza 10

Spezia 9*

Lecce 8*

Sampdoria 6*

Verona 5

Cremonese 5*

*Una partita in più