Serie A, la classifica dall'arrivo di Gattuso: il Milan è terzo

Gennaro Gattuso si è seduto per la prima volta sulla panchina della Prima Squadra del Milan il 3 dicembre, dopo aver vestito per anni la maglia rossonera in mezzo al campo. L’esordio dell’ex numero otto milanista non è stato particolarmente fortunato, visto il 2-2 maturato contro il Benevento per la rete del portiere campano Brignoli. Tuttavia, dal suo arrivo sulla panchina, il Milan ha decisamente cambiato passo, rendendosi protagonista di una rincorsa che lo ha avvicinato addirittura alla zona Champions League nella scorsa stagione, prima di inciampare e finire il campionato al sesto posto.

A cavallo tra la scorsa stagione e quella in corso, Gattuso, quindi, è riuscito a far correre nuovamente il Milan, nonostante alcuni passi falsi. A dimostrarlo è la classifica della Serie A, proprio dal 3 dicembre 2017. I rossoneri, in questa particolare graduatoria, si piazzano al terzo posto, alla pari della Roma e ben sopra l’Inter.

Questa la classifica:

1. Juventus 95

2. Napoli 81

3. Milan 65

4. Roma 65

5. Lazio 62

6. Atalanta 62

7. Inter 61

8. Fiorentina 56