Serie A, la classifica dopo la sesta giornata: Milan e Inter in vetta

vedi letture

La sconfitta clamorosa della Roma in casa del Genoa chiude il sesto turno di Serie A e lascia i giallorossi a quota 5 punti in classifica. Dopo sei giornate, troviamo Milan e Inter in vetta con 15 punti, dietro di una lunghezza c'è la Juventus. Di seguito la graduatoria aggiornata:

Inter 15

Milan 15

Juventus 13

Atalanta 12

Napoli 11

Lecce 11

Fiorentina 11

Frosinone 9

Sassuolo 9

Torino 8

Genoa 7

Lazio 7

Bologna 7

Verona 7

Monza 6

Roma 5

Salernitana 3

Udinese 3

Empoli 3

Cagliari 2