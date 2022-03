Serie A, la classifica dopo Toro-Inter: Milan in testa solitario. Ma l'errore di Guida pesa

MilanNews.it

L'Inter pareggia a Torino, decidono i gol di Bremer nel primo tempo e di Sanchez del secondo. I granata però possono recriminare per un clamoroso penalty non concesso nel primo tempo da un disattento Guida. I nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare, ma i rossoneri ad oggi rimarrebbero in testa qualsiasi risultato uscirà dal match contro il Bologna dei meneghini. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 63

Napoli 60

Inter 59 *

Juventus 56

Atalanta 48 *

Roma 48

Lazio 46 *

Fiorentina 46 *

Verona 41

Sassuolo 40

Torino 35 *

Bologna 33 *

Empoli 32

Udinese 30 **

Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia 22 **

Genoa 19

Salernitana 16 **

* una partita in meno

** due partite in meno