Il Milan perde a San Siro contro il Napoli dopo una brutta gara, condizionata anche da un evidente errore arbitrale, con un rigore solare non concesso nel finale. Il Napoli si avvicina in classifica e si porta a -6 con una gara in meno.

Di seguito la classifica:

1. Inter 65

2. Milan 56

3. Juventus 55 *

4. Atalanta 52

5. Roma 50

6. Napoli 50 *

7. Lazio 46 *

* una gara in meno